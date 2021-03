Cea mai AȘTEPTATĂ VESTE: meteorologii au anunțat când se încălzește vremea Frigul mai dureaza pana pe 27 martie, cu temperaturi de minus 9 - minus 2 grade. Sunt anunțate ploi și ninsori slabe. Din 27 martie, vremea va aduce și maxime de 16 grade. ANM a emis, luni, prognoza meteo pentru perioada 22 martie - 4 aprilie, conform Mediafax. Citește și: Pagina lui Dominic Fritz, LUATA CU ASALT de timișorenii nemulțumiți de prelungirea carantinei BANAT Intervalul va debuta cu o vreme mult mai rece decat normal pentru ultima decada a lunii martie, atat ziua, cu maxime termice in medie de 6...9 grade, dar mai ales pe parcursul noptilor, cand… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii anunța temperaturi scazute, mult mai reci decat in mod obișnuit, pentru urmatoarele doua saptamani. Media valorilor in timpul zilei va fi de 5 -8 grade, iar noaptea scad sub nivelul inghețului. Dupa 19 martie, se va incalzi, dar ușor, cu medii diurne de pana in 11 - 12 grade Celsius…

- In Dobrogea, incepand cu data de 16 martie si pana la finalul intervalului de prognoza, maximele diurne se vor situa, in medie, intre 7 si 9 grade.Meteorologii din cadrul Administratiei Nationale de Meteorologie au emis prognoza meteo valabila pentru urmatoarele doua saptamani in Dobrogea.Dupa o prima…

- Vremea va intra din nou intr-un proces de racire. De la 20 de grade vom trece la temperaturi modeste și ger in depresiuni. Precipitațiile se vor inmulți, iar vantul va prinde putere in majoritatea regiunilor. Elena Mateescu, director ANM, a spus la Digi24 ca aceste oscilații de temperatura sunt din…

- Vremea in urmatoarele saptamani va fi mai calda decat de obicei. Meteorologii anunța valori maxime de 15-16 grade Celsius, dar și cateva zile cu ploi. Temperaturile maxime vor varia intre 8 și 16 grade Celsius, insa vor mai fi nopți cu temperaturi negative, in zonele mai joase. Sunt posibile precipitații…

- Meteorologii au emis cod galben de schimbarea brusca a temperaturii. Avertizarea intra in vigoare sambata si va fi valabila pana in data de 19 ianuarie. Noaptea se anunta intre minus 10 si minus 15 grade Celsius, iar ziua sunt anuntate pana la minus 10 grade.

- Meteorologii au emis o avertizare cod galben de schimbare brusca a vremii. Atenționarea intra in vigoare sambata si va fi valabila pana in 19 ianuarie. In aceasta perioada, noaptea se asteapta intre minus 10 si 15 grade, iar ziua: pana la minus 10 grade Celsius.

- Meteorologii anunța ca din 15 ianuarie se va raci vremea in toata țara. Pana in 20 ianuarie vom aveam episoade de ger. Temperaturile vor ajunge la minus 12-14 grade celsius. Conform ANM, la sfarșitul lunii ianuarie temeperaturile vor crește pana la zero grade. Vremea in Banat In primele zile ale intervalului,…

- Meteorologii anunța vreme mai calda fața de normalul perioadei, in urmatoarele saptamani. In intervalul 28 decembrie – 4 ianuarie vor fi temperaturi maxime de 10 grade Celsius și chiar mai mari, in zonele mai joase. In județul Alba, in noaptea de Revelion, vor fi minime de 3 grade Celsius, iar de Anul…