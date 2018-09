Stiri pe aceeasi tema

- Unul dintre cei mai indrEgiti comici din Romania a fost surprins de paparazzii SPYNEWS in timpul unei cine romantice, care a fost presEratE cu mangaieri tandre, atingeri senzuale xi sEruturi pEtimaxe. Poanta e cE in tot acest timp nevasta umoristului era acasE.

- S-au cunoscut prima data in anul 1919, cand au jucat in filmul „The Lucky Dog”. Stan Laurel (Stan) si Oliver Hardy (Bran) sunt, probabil, cei mai tari actori de comedie din istorie. Au format un cuplu de succes la Hollywood și au ajuns personaje cunoscute in intreaga lume. Au petrecut mult timp pe platorurile…

- Binecunoscuta pentru abundenta de centenari, Japonia se poate mandri ca detine in prezent cel mai longeviv cuplu casatorit din lume, cei doi avand o varsta cumulata de 208 ani, relateaza marti Reuters. Secretul celor 80 de ani de convietuire este pus de sotie pe seama... rabdarii. Masao Matsumoto, de…

- Public.fr il citeaza pe Ian Halperin, biograful actritei, care adauga faptul ca aceasta trebuie sa obtina in acest sens custodia totala asupra copiilor sau un consimtamant pentru a se muta in Franta din partea tatalui acestora, actorul Brad Pitt. Jolie si Pitt sunt implicati intr-un conflict…

- Ovidiu Taran si Ioana Maria Clonta s-au cunoscut in primii ani de liceu, iar de atunci cei doi au ramas impreuna. S-a indragostit de el inca de la prima vedere, iar de la momentul intalnirii, nu a mai durat mult pana ce ei au devenit un cuplu. Acum, sunt un cuplu atat in viata de […] The post Ovidiu…

- Cabral a petrecut la Cluj toate cele patru zile ale festivalului Untold. Vedeta, care a fost anul acesta si la Tomorrowland, face o comparatie intre cel mai cunoscut festival din Europa si Untold.

- La mijlocul lunii iunie, in presa din strainatate au aparut informatii potrivit carora Chris Pratt si Katherine Schwarzenegger ar forma un cuplu. Desi informatia nu a fost confirmata in mod oficial de niciuna dintre vedete, apropiatii lor au afirmat ca relatia avanseaza si ca lucrurile par foarte serioase.…

- Dupa desparțirea de Anda Calin, Liviu Varciu a facut marele anunț. Bineințeles, fanii artistului sunt in extaz! (Promotiile zilei la monitoare) Spre bucuria fanilor sai, Liviu Varciu a dat marea veste! Artistul s-a fotografiat alaturi de bunul sau prieten, Andrei Ștefanescu intr-o ipostaza de zile mari! Liviu…