Stiri pe aceeasi tema

- In ultimii ani, marile orașe de la noi din țara au inceput sa se intreaca in organizarea celor mai mari și frumoase targuri de Craciun. In 2023, intr-un oraș din Romania exista un brad demn de Cartea Recordurilor. Un oraș din Romania are un brad demn de Cartea Recordurilor Se pare ca, in Romania, paradisul…

- Brașovul a fost inclus in topul cu cele mai frumoase targuri de Craciun din Europa„Brașovul este cu siguranța unul dintre cele mai frumoase orașe din Romania.Are unul dintre cele mai frumoase targuri de Craciun, dar si un brad de Craciun foarte frumos in piața din centrul orasului, atat pe placul…

- Trei elevi medaliați cu aur in acest an la Olimpiada Internationala de Matematica din Japonia vor fi prezenti joi seara, 30 noiembrie, in Piata Constitutiei, unde vor aprinde luminițele de la Targul de Craciun si iluminatul festiv din oras, a anunțat primarul general al Capitalei, Nicusor Dan.Este vorba…

- Camera pentru extradari a Curtii de Apel din Paris a refuzat predarea "din cauza unui risc real de incalcare a Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene", scrie Agerpres .Imbracat intr-un palton negru, costum albastru si camasa mov, Paul Philipe Al Romaniei, cunoscut ca Paul din Romania, in…

- Numarul de tranzacții imobiliare a crescut in luna octombrie la nivel național cu aproape 13% comparativ cu septembrie 2023 și cu aproape 9% fața de luna octombrie a anului trecut. Octombrie a fost de departe cea mai buna luna din acest an pentru piața imobiliara din Romania din punctul de vedere al…

- Sarbatorile de iarna se apropie, iar primariile mai instarite din Romania vor organiza targuri de Craciun. Primaria Generala a Capitalei va organiza un astfel de eveniment in Piata Constitutiei. Targul de Craciun 2023, din Bucuresti, se va deschide joi, 30 noiembrie, intrarea fiind libera. Brad inalt…

- De obicei, cand se vorbește despre audiențele TV, referințele se fac la nivel național. Rareori se invoca ratingul in mediul urban și, aproape deloc, audiența in mediul rural. Pana la urma, ratingul național conteaza, mai ales cand se lauda televiziunile noastre cu numarul telespectatorilor pe național!Dar…

- Se ingroașa gluma dupa ce au aparut tot mai multe cazuri de covid. Astfel, s-a anunțat ca cinci județe din Romania au aproape jumatate din cazurile de Covid in prezent. București este in topul negativ cu 41% dintre cazurile de infectare cu COVID-19 din ultima saptamana. Covidul revine in forța in 2023.…