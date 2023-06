Stiri pe aceeasi tema

- Cererea de exerciții in aer liber va crește in 2023, iar cautarile pentru „cursuri de fitness in aer liber din apropiere” cresc cu 200%, arata un raport al experților de la Live Rugby Tickets. Potrivit studiului, Romania se claseaza pe locul noua cu cea mai proasta țara pentru antrenamente in aer liber.…

- Meteorologii au emis avertizare cod roșu de ploi abundente și vijelii pentru Regiunea Veneto, Italia, unde se anunța cantitați de apa ce vor depași 100 litri/mp. Ploi abundente vor fi și in alte zone ale Italiei, dar și in sudul Germaniei, unde a fost emisa avertizare cod portocaliu. De asemenea, sunt…

- Miercuri, la Dusseldorf, a avut loc tragerea la sorți a grupelor pentru turneul final al Campionatului European de handbal care va avea loc in Germania intre 10 și 24 ianuarie. Naționala masculina va evolua in compania Spaniei, Croației și Austriei. Spania este vicecampioana europeana din 2022, Austria…

- Fostul ambasador al SUA in Romania, Adrian Zuckerman, a afirmat vineri seara, 28 aprilie, la TVR Info, ca Romania trebuie sa aiba curajul de a lupta pentru acceptarea si in spatiul Schengen. Zuckerman a precizat ca pozitia autoritatilor de la Viena, de respingere a Romaniei, este nejustificata, iar…

- Un sondaj realizat de prestigioasa firma Gallup in 137 de țari din intreaga lume și publicat pe 25 aprilie 2023, a vrut sa afle cum s-a schimbat percepția fața de regimul lui Putin și cați oameni il contesta. Dezaprobarea conducerii Rusiei a atins un record de 57% la nivel mondial in 2022. Majoritațile…

- Pianistii Mihailescu vor sustine, sambata, recitalul inedit "4te PIANO", la patru, sase si opt maini, cu lucrari cu caracter dansant, la unul sau doua piane, informeaza un comunicat al Filarmonicii "George Enescu" a transmis Agerpres.Dragos si Manuela Iana Mihailescu formeaza un duo pianistic deja…

- 65 de sportivi, baieți și fete, din 12 țari, au raspuns provocarii Central European Padel Tour (CEPT), competiție a profesioniștilor din Europa. Sportivi profesioniști din Cehia, Croația, Germania, Italia, Moldova, Polonia, Romania, Serbia, Slovacia, Spania, Tunisia și Ungaria vor evolua pe cele cinci…

- Romania este o țara in care curge lapte și miere, cu precizarea ca ele curg din import. Aducem in țara anual 220 de milioane de litri de lapte din toata Europa. Din Danemarca și Spania, pana la mai apropiatele Belgia, Franța sau Grecia- mai toate statele europene toarna laptic in canile romanilor. Cat…