Stiri pe aceeasi tema

- Rusia le-a dat ultimatum soldaților care rezista in uzina chimica din Severodonețk. Le-a cerut sa puna capat rezistenței "absurde" și sa depuna armele pana miercuri dimineața, la ora 8, ora Romaniei. Rușii au anunțat și un coridor umanitar de 12 ore, pentru evacuarea civililor refugiați in uzina. Potrivit…

- Ministrul rus al Apararii, Serghei Șoigu, a raportat președintelui Federației Ruse, Vladimir Putin, despre finalizarea retragerii luptatorilor ucraineni care s-au predate de la uzina metalurgica Azovstal din Mariupol și controlul complet asupra orașului, scrie interfax.ru .

- Comandanții ucraineni de rang inalt nu s-au predat inca din labirintul de buncare și tuneluri de sub combinatul siderurgic Azovstal din Mariupol, a declarat miercuri liderul regiunii separatiste Donețk, susținuta de Rusia, citat de Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- O ucraineanca ajunsa din Mariupol, prin Romania, in vestul Europei, povestește cum a reușit sa scape familia ei, inclusiv soțul, lucrator la ultimul bastion al ucrainenilor din orașul-port. „O parte din colegi sunt inca acolo, i-am vazut pe soția și copilul unuia in pozele puse de batalionul Azov”,…

- Ministerul rus al Apararii a anuntat ca trupele ruse vor opri ostilitatile cu scopul de a permite civililor sa paraseasca otelaria asediata Azovstal din orasul-port ucrainean Mariupol de la ora 14:00, ora Moscovei, (ora 14:00 Ucraina), luni, relateaza Reuters. Ministerul rus al Apararii a mai precizat…

- In ciuda superioritatii numerice a fortelor ruse invadatoare, militarii ucraineni ai Regimentului Azov continua sa reziste bombardamentelor si chiar desfasoara contraatacuri, provocand pierderi grele in randul militarilor rusi. In paralel, Rusia foloseste bombardiere strategice Tu-22M3 pentru a bombarda…

- Consilierul primarului din Mariupol, Petro Andriscenko, a acuzat Rusia ca incearca sa prinda oamenii care aparar orasul intr-o capcana si spune ca acestia nu ar fi fost lasati sa scape chiar daca se predau. El a spus si ca armata rusa bombardeaza uzina Azovstal, un bastion al apararii ucrainene din…

- Forțele ruse bombardeaza uzina Azovstal, un bastion al apararii ucrainene, in orașul-port Mariupol, din sud-estul orașului, a declarat Petro Andrișcenko, consilier al primarului. El a acuzat Rusia ca incearca sa-i prinda in capcana pe cei care apara orașul și ca nu i-ar fi lasat in viața chiar daca…