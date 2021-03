Ce verdețuri să mănânci primăvara. Cum să le alegi și ce beneficii au! Piețele sunt bogate in verdețuri proaspete și apetisante primavara. Salata verde, spanacul, leurda sau loboda sunt cateva dintre cele mai gustoase verdețuri, bogate in minerale și vitamine, care susțin imunitatea și rezistența organismului. Profita de cele mai fragede verdețuri pe care le gasești in magazine și in piețe și pregatește zilnic fie salate, fie aperitive, supe sau mancaruri delicioase. Verdețurile aromate nu trebuie sa iți lipseasca din meniu in timpul primaverii. Ai de unde alege și poți face o mulțime de preparate gustoase cu ele. Ce verdețuri trebuie sa consumi primavara Salata… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

