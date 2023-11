Ce vedetă are abdomen cu pătrățele la 56 de ani Ce vedeta are abdomen cu patrațele la 56 de ani O vedeta de la Hollywood afișeaza o silueta impecabila, ce starnește cu ușurința imaginația barbaților și invidia doamnelor, iar asta in ciuda faptului ca a trecut deja de prima tinerețe. La 56 de ani, Nicole Kidman nu doar ca se menține intr-o forma de zile mari, dar parca arata mai bine pe zi ce trece. Zilele trecute, celebra actrița a bifat o apariție de zile mari la Country Music Association Awards 2023. Evenimentul s-a desfașurat in Nashville, iar Nicole a participat alaturi de soțul ei, Keith Urban. Vedera a aratat impecabil intr-o rochie neagra… Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

Sursa articol si foto: agentiadepresamondena.com

Stiri pe aceeasi tema

