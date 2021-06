Intr-o cariera politica ce se intinde de-a lungul a patru decenii, președintele Joe Biden a vazut destui președinți americani – din ambele tabere, republicana și democrata – incercand sa transforme relația SUA cu Rusia, pentru ca in final ei sa plece de la Casa Alba dezamagiți, cu o neimplinire la acest capitol. La prima sa intalnire ca președinte cu liderul de la Kremlin, Joe Biden nu a vrut sa faca aceeași greșeala, comenteaza The Washington Post . Joe Biden este al cincilea președinte american cu care discuta liderul de la Kremlin. De altfel, miercuri, Vladimir Putin a parut sa ia in deradere…