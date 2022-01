In saptamana de dinaintea seriei de intruniri diplomatice la nivel inalt intre Rusia și NATO, oficialii americani și ucraineni au privit de la distanța cum ambasada Moscovei de la Kiev a inceput sa fie evacuata, relateaza The New York Times . Pe 5 ianuarie, 18 persoane – majoritatea copii și soțiile diplomaților ruși – s-au urcat in autobuze pentru a porni in calatoria de 15 ore pana acasa, la Moscova, potrivit unui inalt oficial din structurile de securitate ucrainene. Aproximativ alte 30 de persoane le-au urmat in decurs de cateva zile, plecand atat din Kiev cat și din consulatul Rusiei de…