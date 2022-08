Ce unguent poti folosi pentru hemoroizi externi inflamati?

Stiri pe aceeasi tema

- Apel catre populatie pentru a folosi rational apa potabila Foto: wikipedia.org RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - Ministrul mediului, Tanczos Barna si seful DSU, Raed Arafat, au facut apel la populatie sa foloseasca rational apa potabila, nu pentru udatul gradinilor sau piscine. De asemenea,…

- Statele Unite vor utiliza forta militara impotriva Iranului doar "in ultima instanta", pentru a evita dotarea cu arme nucleare, a afirmat presedintele Joseph Biden intr-un interviu acordat postului israelian Channel 12, conform cotidianului The Times of Israel. Fii la curent cu cele mai noi…

- Amazon a dezvaluit primul sau robot mobil, complet autonom, care poate muta carucioare grele și poate lucra in siguranța alaturi de oameni, scrie CNN . Compania susține ca robotul nu va inlocui angajații umani, dar, in schimb, va ajuta la imbunatațirea standardelor de siguranța și a condițiilor de munca…

- Modul in care Comisia Europeana angajeaza consultanti externi si recurge la serviciile acestora nu asigura in totalitate o utilizare optima a resurselor si nici nu ii protejeaza pe deplin interesele, potrivit unui raport publicat joi de Curtea de Conturi Europeana. Fii la curent cu cele mai…

- Cresc tarifele pe litoralul romanesc, pe masura ce se apropie varful de sezon! Pana in acest moment, cei mai multi hotelieri au majorat preturile si cu 30 la suta. Acum, la hotelurile de 3 stele din statiunea Mamaia, preturile pentru o noapte de cazare sunt intre 200 si 300 de lei, iar la hotelurile…

- Rusia este gata sa ofere garanții privind siguranța navelor dupa ce Ucraina va demina porturile. Moscova nu va folosi acest lucru in scopuri de razboi. Despre acest lucru a anunțat Noi.md cu referire la declarația ministrului rus de Externe, Serghei Lavrov, citat de RIA Novosti. "Cind și daca Ucraina…

- Ucraina a dat asigurari Statelor Unite ca nu va utiliza sistemele de rachete avansate pentru a ataca pozitii aflate pe teritoriul Rusiei, afirma secretarul de Stat american, Antony Blinken, dar Administratia Vladimir Putin a exprimat scepticism si acuza W

- Dambovița: Lucrarile la Evaluarea Naționala, corectate digitalizat , se va folosi platforma companiei Intuitext The post Dambovița: Lucrarile la Evaluarea Naționala, corectate digitalizat , se va folosi platforma companiei Intuitext first appeared on Partener TV .