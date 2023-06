Stiri pe aceeasi tema

- Selectionata Romaniei a fost invinsa de selectionata Spaniei cu scorul de 3-0 (0-0), miercuri seara, pe Stadionul Steaua din Capitala, in primul sau meci din Grupa B a Campionatului European de fotbal Under-21 din Romania si Georgia. Echipa lui Emil Sandoi se afla in grupa cu Spania, Ucraina și Croația.…

- Primele trei partide ale Campionatului European de fotbal Under 21 s-au disputat miercuri, iar Ucraina s-a impus in fața Croației și este lider in grupa Romaniei, in timp ce Georgia a invins surprinzator Portugalia.

- Belgia U21 - Olanda U21, meci contand pentru Grupa A a turneului final al Campionatului European U21, este programat, miercuri, 21 iunie, de la ora 19:00, pe Stadionul Mikheil Meskhis din Tbilisi, si va fi transmis in direct de TVR 2.

- In continuarea colaborarii pe care a avut-o cu FRF, Corul Național de Camera „Madrigal – Marin Constantin” va onora cu prezența și meciul de deschidere al turneului UEFA Under 21. Madrigaliștii vor intona imnul Romaniei la debutul turneului de pe stadionul Steaua. Copiii de la corurile Cantus Mundi…

- Cele mai mici voleibaliste tricolore, U17, au șanse reale de calificare la Campionatele Mondiale Naționala feminina de volei Under 17 a Romaniei și-a aflat adversarele din grupa turneului final, care va avea loc in perioada 11-22 iulie 2023. Conform tragerii la sorți efectuate vineri, de CEV, Romania…

- Romania a fost repartizat in Grupa A, alaturi de Croatia, Grecia si Bosnia-Hertegovina, in preliminariile EHF EURO 2024. Naționala noastra s-a aflat in urna a doua valorica, alaturi de Slovenia, Serbia, Polonia, Cehia, Macedonia de Nord, Slovacia si Islanda. De menționat ca tragerea la sorti a stabilit…

- UEFA nu a luat nicio decizie generala cu privire la Belarus, adversara Romaniei in preliminariile EURO 2024, in timpul sedintei Comitetului sau Executiv de la Lisabona, a indicat presedintele Uniunii europene de fotbal, Aleksander Ceferin, in ciuda apelului unui numar de aproximativ 100 de europarlamentari…