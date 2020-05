Ce trebuie să știți dacă reprezentantul unui magazin vă ia temperatura. Ce prevede legea Scandalul care s-a produs, joi, la un magazin din Romania, unde poliția a intervenit dupa ce doua persoane au refuzat sa li se masoare temperatura, a adus in atenția opiniei publice discuția privind legalitatea acestor masuri. Astfel, in spațiul public au aparut teorii potrivit carora reprezentanții unitaților comerciale nu ar avea voie sa efectueze astfel de masuratori. Iata ce spuneau, joi, cei care au provocat un scandal la un hipermarket din Romania: “Este un act intim medical. Nu este orice act. Nu este normal așa ceva! Este ilegal! Incalcați legea 46 a sanatații.” ″In jurul orei 17 m-am… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

