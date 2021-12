Ce trebuie sa stii despre microscopul dentar

Multe lucruri din cavitatea bucala sunt de dimensiuni microscopice. De aceea, sunt necesare instrumente speciale pentru a lucra cu ele. ​Ce este microscopul dentar? Microscopul de operare dentar ( microscopic dentistry ) este un instrument cheie pentru stomatologia endodontica (care se ocupa cu studiul si tratarea afectiunilor pulpei dentare si a parodontiului apical), de cand a fost introdus in aceasta ramura a medicinei in anul 1998. In ultimii 20 de ani, a fost adoptat pentru lucrari in aproape toate ramurile stomatologiei, inclusiv in tratamentul parodontal (bolile gingivale) si in stomatologia…