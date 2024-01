Stiri pe aceeasi tema

- Urmarind imaginile de la coliziunea avionului „Japan Airlines” de pe aeroportul „Haneda” din Tokyo, pare un miracol ca cineva a scapat nevatamat. Cu toate acestea, toți cei 379 de pasageri și membri ai echipajului de la bordul avionului „Airbus A350” au s

- Ecografia tiroidiana cu rezoluție inalta este o metoda esențiala in evaluarea glandei tiroide, oferind informații prețioase atat in diagnosticarea, cat și in tratamentul afecțiunilor tiroidiene. Aceasta tehnologie avansata permite o vizualizare detaliata a structurii glandei, facilitand identificarea…

- Specialistii Institutului National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA) au instituit, vineri, cod rosu de inundatii pe rauri din judetele Bihor, Cluj si Alba. Pana la miezul noptii, Codul rosu vizeaza raurile din bazinele hidrografice: Somesul Cald – bazinul situat in amonte de Acumularea Fantanele…

- Mircea Fechet, ministrul Mediului, a declarat luni, la inaugurarea primei statii de stocare si numarare a ambalajelor colectate prin Sistemul Garantie Returnare, inaugurata la Bontida (Cluj), ca sistemul Garantie-Returnare, care va demara peste 3 zile, este probabil primul parteneriat public-privat…

- Orice gradinar pasionat știe ca solul bogat și sanatos este cheia unei gradini infloritoare. Iar alegerea fertilizanților potriviți poate face toata diferența. In ultimii ani, trendul se indreapta spre utilizarea fertilizanților bio, iar in acest articol vom explora beneficiile acestor produse naturale…

- Nora Baldovin (www.b1tv.ro) Presedintele Joe Biden a semnat un ordin executiv prin care stabileste standarde de siguranta, securitate si transparenta pentru sistemele AI. Exista un pericol ca tehnologiile sa fie utilizate pentru producerea unor materiale biologice periculoase. Companiile care folosesc…

- Contractul individual de munca poate inceta printr-o procedura de desfacere disciplinara atunci cand salariatul savarșește abateri disciplinare grave sau abateri repetate. Acest tip de concediere este prevazut in articolul 248, alineatul (1) din Codul Muncii și este insoțit de o procedura specifica…