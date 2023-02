Ce trebuie să știi despre GA4 și cum te poate ajuta să îți reformulezi strategia de marketing online Analiza datelor si construirea strategiei de marketing online pe baza acestora nu mai sunt opționale in peisajul digital de business al zilelor noastre. Este vital pentru creșterea afacerii tale sa iți dezvolți strategia in funcție de comportamentul masurat al consumatorilor. Daca inca te temi de Google Analytics 4, suntem aici sa iți disipam fricile. E timpul sa faci cunoștința cu acest instrument valoros, care te poate ajuta sa vizualizezi și sa ințelegi mai bine comportamentul de cumparare al publicului tau, sa urmarești performanța online a businessului pe care il ai in grija și sa… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

