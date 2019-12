Stiri pe aceeasi tema

- Rugina este fara indoiala unul dintre cei mai mari dusmani ai masinii. Si cea mai mica zgarietura sau lovitura pot conduce la ruginirea caroseriei, iar odata cu venirea iernii, acest proces este accelerat de umiditatea crescuta si de sarurile de deszapezire.

- Temperaturile au scazut brusc in toata țara, iar in mai multe zone ale țarii zapada s-a așternut deja pe șosele. Astfel, cauciucurile de iarna sunt obligatorii. In caz contrar, soferii risca sa plateasca amenzi uriașe.Deși nu exista o data de la care anvelopele de iarna sunt obligatorii,…

- CAUCIUCURI DE IARNA 2019, ANVELOPE DE IARNA 2019. "Cauciucurile la mana a doua nu sunt o varianta sub nicio forma. Pentru ca, potrivit legii, pot sa merg cu cauciucul pana cand adancimea canalului este de 1,6 mm. Sub aceasta valoare, nu mai este legal. Cauciucul nou are 8 mm adancimea. Cauciucul…

- Mulți șoferi prefera anvelopele all-season, pentru ca, in acest fel, achiziționeaza un singur set de anvelope, pe care il folosesc pe tot parcursul anului. Cu toate acestea, este bine de avut in vedere ca anvelopele de iarna ofera o aderența absoluta, in toate condițiile meteo aduse de sezonul rece.…

- Iarna și-a facut deja simțita prezența in unele parți ale țarii. Șoferii care circula pe drumuri cu zapada, gheața sau polei trebuie sa aiba montate la mașina anvelope de iarna. Daca circula fara astfel de anvelope, pe asemenea drumuri, șoferii pot primi amenzi de pana la 2.900 de lei, informeaza IPJ…

- Iarna și-a facut deja simțita prezența in mai multe zone ale țarii, iar Poliția Romana ii avertizeaza inca de duminica pe șoferii care circula pe drumuri cu zapada, gheața sau polei fara anvelope de iarna ca risca amenzi de pana la 2.900 de lei.

- Șoferii care circula pe drumuri cu zapada, gheața sau polei trebuie sa aiba montate la mașina anvelope de iarna. Daca circula fara astfel de anvelope, pe asemenea drumuri, șoferii pot primi amenzi de pana la 2.900 de lei. Poliția Romana a prezentat un ghid despre anvelopele de iarna și cat de multa…

- Consiliul General al Municipiului Bucuresti va discuta joi, 24 octombrie, modificarile aduse proiectului Oxigen, prin care sunt introduse viniete pentru toate masinile sub Euro 5 care vor traversa Capitala. In proiectul initial, supus dezbaterii publice in luna august, se propunea plata vinietei doar…