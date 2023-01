Stiri pe aceeasi tema

- Jador le-a povestit urmaritorilor sai experiența neplacuta prin care a trecut recent, dupa ce și-a dat seama ca ii lipsește din cont o suma considerabila de bani. Artistul susține ca a fost jefuit. Iata ce s-a intamplat!

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Rona Hartner a marturisit ca fostul soț inca o cauta, dupa aproape doi ani de la separare. Actrița este terorizata de fostul ei partner. Ce a dezvaluit cu privire la fosta casnicie.

- Bianca Marina a oferit primele declarații in exclusivitate la Antena Stars despre relația pe care o are cu Mario Iorgulescu. Fosta soție a lui Steliano Filip a declarat ca il cunoaște pe Mario Iorgulescu de 10 ani. Iata ce a dezvaluit Bianca Marina despre relația lor!

- Bia Khalifa traiește o frumoasa poveste de dragoste alaturi de un nou barbat, care a aparut in viața ei dupa cateva dezamagiri in dragoste. Vedeta a facut declarații la Antena Stars, unde a marturisit ca are o relație discreta, pe care ezita sa o afișeze in public.

- Connect-R este unul dintre artiștii din Romania care se bucura de mult succes de ani buni. Cantarețul are in spate o cariera de invidiat, la care alții numai viseaza, fiind un exemplu pentru mulți tineri pasionați de muzica. In exclusivitate pentru Antena Stars, artistul a marturisit ce a facut cu banii…

- Cum a reușit Flora Nastase sa treaca peste greutațile vieții. Cea care, in trecut, a fost una dintre cele mai bogate femei din Romania și avea o avere estimata la aproximativ 7 milioane de euro, a trecut prin multe incercari. A pierdut o sarcina, a trecut prin desparțiri dureroase, a ramas fara niciun…

- Cuza a oferit detalii in exclusivitate la Antena Stars despre o posibila relație, iar concurentul de la Te cunosc de undeva a marturisit ca nu-și dorește sa formeze un cuplu deoarece nu are timpul necesar pentru a se implica. Iata ce a dezvaluit artistul!