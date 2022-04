Stiri pe aceeasi tema

- Asteptarea Invierii Domnului este caracterizata de cel mai greu post de peste an, de pregatiri de toate felurile, dar si de o sarbatoare plina de semnificatii. Ziua de Florii este cea mai mare sarbatoare din Postul Mare si precede Saptamana Mare, numita si Saptamana Patimilor. Ca la orice eveniment…

- Lunea Mare din Saptamana Patimilor este o zi importanta din ultima saptamana de post inainte de Paște. Biserica ține slujbe speciale in aceasta zi de rugaciune, iar credincioșii postesc și se pregatesc de Inviere. Descopera ce tradiții și obiceiuri se respecta in Lunea Mare din Saptamana Patimilor:…

- Acest sfarsit de saptamana, cand sarbatorim Duminica Floriilor, va fi determinat de vreme preponderent rece, inchisa si ploioasa, transmite Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS). Conform meteorologilor, pentru sambata, 16 aprilie, ziua sunt anuntate valori termice intre 11-20 grade Celsius, ploi…

- Florii. Duminica Floriilor // Intrarea Domnului in Ierusalim inaugureaza ultima saptamana din viața Sa pamanteasca. Astfel, din aceasta zi incepe Saptamana Patimilor. In toate bisericile se oficiaza in fiecare seara Deniile, slujbe prin care credincioșii sunt chemați sa-L insoțeasca pe Hristos pe drumul…

- Se apropie sarbatoarea plina de incarcatura duhovniceasca a Intrarii Domnului in Ierusalim, bucurie și anticipare ale negraitei lumini pascale. Vom purta in maini plapande ramuri de salcie abia mijite la viata si vom continua postirea indreptandu-ne catre Inviere. Ramurile de copac binecuvantate de…

- Tradiții și obiceiuri de florii. Ce semnificația are, de fapt, duminica de Florii. Creștinii sarbatoresc Floriile in acest an, pe 17 aprilie. Floriile se sarbatoresc anual, duminica, cu o saptamana inainte de Sfintele Pasti. Sarbatoarea de Florii are o mare insemnatate religioasa pentru toti credinciosii,…

- Buna Vestire sau Blagovestenia este ziua in care Fecioara Maria a primit vestea ca-l va naste pe Iisus. Sarbatoarea este prima zi din postul Pastelui in care este dezlegare la peste. Potrivit traditiei, oamenii nu trebuie sa se certe de Buna Vestire, pentru a nu avea necazuri tot anul. Fii…

- Intampinarea Domnului sau Stratenia este cea mai importanta sarbatoare din luna februarie și este celebrata chiar la inceputul lunii, pe data de 2 februarie.Sarbatoarea care pica in anul 2022 intr-o zi de miercuri și se da dezlegare la pește și marcheaza simbolic momentul inchinarii Pruncului Sfant…