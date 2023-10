Stiri pe aceeasi tema

- Camera Deputatilor a adoptat, in calitate de for decizional, noua lege a pensiilor speciale, dupa punerea lui in acord cu observatiile Curtii Constitutionale si cu observatiile Comisiei Europene. In plen, liderul USR Catalin Drula a declarat ca legea mentine pensiile speciale, in timp ce presedintele…

- Plenul Camerei Deputatilor a votat, luni, cu 174 pentru, 81 impotriva, 17 abtineri si doi care nu voteaza, proiectul de lege privind modificarea si completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu. Presedintele comisiei de munca, Adrian Solomon, a anuntat in plen ca proiectul de lege…

- Este a treia oara cand CCR amana o decizie privind cumularea pensiei cu salariul. Este a treia amanare a Curtii. ICCJ a sesizat, pe 29 iunie, Curtea Constitutionala in legatura cu modificarile legii privind pensiile de serviciu si cu legea privind cumulul pensiei cu salariul. Ambele legi au trecut…

- Dupa cum se prefigureaza lucrurile la acest moment, anul viitor va debuta cu scumpiri și inca din primele zile. Pe lista ar urma sa se afle combustibilii, alcoolul, bauturile care conțin zahar, dar si tutunul, odata cu majorarea accizei. O astfel de masura are ca scop acoperirea golurilor din buget.…

- Presedintele USR, Catalin Drula, afirma ca Legea responsabilitatii fiscal-bugetare este incalcata de 21 de zile, deoarece Guvernul nu a publicat raportul semestrial cu privire la situatia economica si bugetara. Acesta sustine ca guvernantilor le este "frica" sa publice "cifrele dezastrului". Catalin…

- Lege promulgata de președintele Klaus Iohannis. Unde pot vota cetatenii cu resedinta stabilita cu 6 luni inaintea scrutinului Legea potrivit careia cetatenii care si-au stabilit resedinta in circumscriptia electorala de mai putin de 6 luni inaintea datei scrutinului isi vor putea exercita dreptul de…

- Presedintele PNL, Nicolae Ciuca, afirma, ca „fiecare roman este mai in siguranța” dupa promulgarea legii de modificare a Codului Penal de catre Klaus Iohannis.„Legea de modificare a Codului Penal, pe care am initiat-o impreuna cu fostul ministrul al Afacerilor Interne, Lucian Bode, a fost promulgata…