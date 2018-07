Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul Viorica Dancila a anuntat ca membrii Guvernului urmeaza sa discute in sedinta de joi despre un program multianual de investitii in domeniul culturii, in baza caruia un miliard de euro vor fi alocati pentru punerea in valoare a unor monumente istorice, biblioteci, muzee, centre culturale,…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a primit-o miercuri, la Palatul Victoria, pe Karin Kneissl, ministrul Afacerilor Externe al Republicii Austria, aflata in vizita in Romania, intrevederea prilejuind reconfirmarea vointei comune pentru cooperare in domeniul Afacerilor europene, in vederea asigurarii unei…

- Viceprim-ministrul Ana Birchall le-a transmis, vineri, participantilor la Olimpiada Internationala de Matematica de la Cluj-Napoca, ca participarea la acest concurs este o marturie elocventa a capacitatii lor intelectuale si a tuturor posibilitatilor care li se deschid pe mai departe. Potrivit unui…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a avut marti o intrevedere cu Phil Hogan, comisar european pentru Agricultura si dezvoltare rurala, in contextul vizitei de lucru pe care o efectueaza la Bruxelles, pe agenda discutiilor aflandu-se Politica Agricola Comuna, dar si situatia privind pesta porcina si inundatiile…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a exprimat miercuri, la Salonic, interesul Romaniei pentru avansarea interconectarilor in domeniul energetic cu Serbia si pentru facilitarea exporturilor romanesti de gaze si electricitate. Potrivit unui comunicat al Guvernului, transmis AGERPRES, premierul…

- Prim-ministrul Viorica Dancila s-a intalnit vineri cu cardinalul Pietro Parolin, secretar de stat, cei doi oficiali manifestandu-si intentia de a continua negocierile privind semnarea unui Acord privind colaborarea si recunoasterea reciproca a diplomelor in domeniul invatamantului universitar. Potrivit…

- Cativa protestari au stat in cap, luni seara, in fata Guvernului, ca semn de protest fata de faptul ca o fetita de doar cativa ani a fost pusa sa faca acrobatii in fata premierului Viorica Dancila la Simfonia Lalelelor de la Pitesti. "23 aprilie: Piata Victoriei! Acrobatii pentru VV Dancila!", este…

- Eurodeputatul Siegrfried Mureșan i-a solicitat, luni, premierului Viorica Dancila sa comunice daca exista un plan strategic al Guvernului pentru ca eventuala vanzare a Combinatului siderurgic de la Galați sa aiba efecte minime asupra economiei Romaniei și a zecilor de mii de persoane ale caror venituri…