Ce sumă alocă BNR pentru peștele și fructele de mare care vor fi servite angajaților Banca Naționala a Romaniei vrea sa serveasca angajaților sai fructe de mare și pește. Insa, pentru aceste delicatese, BNR trebuie sa plateasca o suma uriașa. Anagajații din cadrul BNR vor avea ocazia sa guste preparate alese, precum: creveți, icre negre și calamari. Pentru aceste preparate, BNR va trebui sa plateasca suma de 850.000 de euro, relateaza Antena 3. Contractul de achiziție se intinde pe o perioada de doi ani. BNR susține ca restaurantele pe care le deține trebuie sa aiba un meniu diversificat și sa fie dotate cu produse proaspete. Cheltuielile pentru masa angajaților sunt suportate… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

