Stiri pe aceeasi tema

- ”In Transilvania, terenuri și cladiri care nu au aparținut niciodata maghiarilor sau instituțiilor maghiare sau au fost rascumparate de statul roman au fost acum date inapoi unor persoane și instituții fara acte, cu decizii judecatorești ilegale. Toate aceste lucruri afecteaza statul roman. Nu gasesc…

- Ministrul educatiei, Sorin Cimpeanu, a anuntat, la Digi24, ca de la anul ar putea fi introdus un sistem informatizat de corectare, pentru a fi eliminate erorile inregistrate, dupa ce 53.000 de note au fost modificate la Bacalaureatul din acest an. In urma celor 56.000 de contestatii de la examenul de…

- Karina Maisha, fiica prezentatorului Mihai Gadea a sustinut Bacalaureatul saptamana trecuta, iar luni a aflat rezultatele.Tatal ei se declara multumit de reusita adolescentei in varsta de 18 ani, care potrivit lui isi va continua studiile in strainatate.

- In 42 de licee din țara, niciun elev nu a promovat examenul de Bacalaureat in sesiunea iunie-iulie. Printre unitațile de invațamant figureaza și o unitate de invațamant din județul Botoșani.

- Liceul Tehnologic „Țara Moților” din Albac nu are, nici in acest an, nici un candidat care a reușit sa promoveze examenul, din cei 23 absolvenți inscriși. Dintre aceștia, 17 nu s-au prezentat la probe, iar restul de șase nu au obținut note suficient de mari pentru a promova Bacalaureatul 2021. Rata…

- Au fost emoții mari la Bacalaureatul din acest an, atat pentru elevii care au avut proba la Matematica, dar și la Istorie. Ministerul Educației a publicat, in urma cu cateva clipe, baremul de corectare pentru proba de istorie de la Bacalaureat 2021. Poți accesa atat subiectele, cat și baremul de corectare…

- Doar 77% dintre elevii care au terminat liceul anul acesta s-au inscris pentru examenul de Bacalaureat, interesul fiind mult mai scazut decat anul trecut, atat in procente, cat și in valoare absoluta, a declarat, miercuri seara, ministrul Educației, Sorin Cimpeanu. Potrivit ministrului Educației,…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a declarat ca 34.000 de absolventi de liceu din acest an, nu s-au inscris la examenul de bacalaureat, dar si ca pandemia de COVID-19 a contribuit la abandonul scolar. „34.000 de elevi inmatriculati in anul scolar 2020 – 2021 in clasa a XII-a, clasa…