O veste cumplita a uimit Romania! Stephan Pelger s-a stins din viața, in cursul zilei de azi. Creatorul de moda avea doar 44 de ani, insa viața s-a terminat aici pentru el. Designer-ul a fost gasit fara suflare, in locuința, de catre un vecin, potrivit primelor informații. Ce spunea Stephan Pelger, in urma cu patru luni, despre moartea lui Razvan Ciobanu și cat de mult seamana cele doua cazuri.