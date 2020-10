Valer Dorneanu a declarat joi seara ca alegerile trebuie sa aiba loc la o data stabilita de Parlament și nu de Guvern. „Daca legea e promulgata și intra in vigoare inainte de 6 decembrie, alegerile nu vor avea loc. Hotararea Guvernului ramane fara efectivitate” a spus Dorneanu la Antena 3. In cazul in care se intarzie, și legea va intra in vigoare dupa desfașurarea scrutinului derulat la data stabilita de Guvern, președintele CCR a declarat ca „alegerile desfașurate in condiții nelegale, pot fi anulate”.