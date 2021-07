Stiri pe aceeasi tema

- Nu se mai citește in Romania. Explicația standard e ca avem telefoane, cablu TV etc. E o explicație care nu ține prin alte locuri: au și aia in Franța sau Germania telefoane. Explicația adevarata: cititul se construiește ca autostrada, cu bani, cu sacrificii ale societații, pentru un beneficiu larg.…

- Conform unor legi ale internetului, influencerii de pe Facebook se impart in trei categorii: celebritațile, profesioniștii (politicieni, jurnaliști, experți cu strategie de comunicare) și oamenii obișnuiți (care pur și simplu scriu bine și de multe ori amuzant). Vedete precum Inna, Andra și Selly au…

- Șeful roman al unei rețele de proxeneți din Belfast a fost arestat a doua zi dupa ce s-a laudat unui cunoscut cum traiește „ca un lord”. Adevarul a preluat informațiile publicate de Irish News, care descrie modul violent in care barbatul iși ținea sub teroare victimele. Valentin Rada, 34 de ani, care…

- Leon, Joel, Didier, Manuel, Jaques și un alt Leon. Sunt francezi și se uitau dezorientați la cladirile de pe Lipscani. Nu semanau deloc cu pozele pe care le aveau pe telefoane cu locul unde trebuiau sa ajunga. Dupa doua ore s-au lamurit. Erau in orașul greșit, intr-o țara greșita. Ce era de facut? S-au…

- Elvetienii s-au gandit la cea mai buna soluție care sa ii scape de cersetorii romani. Aceștia ajunsesera sa puna stapanire pe strazi si sa-i deranjeze pe cetateni. Autoritatile elvetiene din Basel ofera fiecarui cersetor roman dispus sa plece din oras cate un voucher de calatorie catre o destinatie…

- Romania l-a declarat luni persona non grata pe adjunctul atasatului militar rus la Bucuresti. Surse din proximitatea MAE au explicat decizia prin faptul ca persoana respectiva desfasura „activitati de spionaj”. La cateva zile de la anunt, „diplomatul” expulzat poate fi vazut intr-un filmulet aparut…

- Competiția E.ON Energy Challenge, ediția 2021, s-a finalizat cu desemnarea premiului cel mare, anume 3.000 de euro, echipei formate din studenții de la universitațile "Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca, "Ion Mincu" și The Entrepreneurship Academy din București, se arata intr-un comunicat de presa remis…