- Co-președintele USR PLUS, Dacian Ciolos, a reacționat dupa ce prefectul Capitalei, Traian Berbeceanu, a anunțat ca urmeaza revocarea sa din funcție, la trei luni dupa investire, din rațiuni politice."Am vazut ca domnul Traian Berbeceanu și-a luat la revedere de la funcția de prefect, dupa negocierile…

- Liderul PLUS, Dacian Ciolos, sustine ca pentru functia de prefect este urmarita in primul rand "competenta si asumarea unor obiective, respectul pentru munca si empatia". "Am vazut ca domnul Traian Berbeceanu si-a luat la revedere de la functia de prefect, dupa negocierile politice in care s-a stabilit…

- Traian Berbeceanu, actualul prefect al Capitalei, a fost anunțat ca va fi revocat din funcție zilele urmatoare. Decizia vine dupa ce, la imparțirea funcțiilor de prefecți și subprefecți, Prefectura București a revenit USR-PLUS, care-și va numi propriul om. Coaliția de guvernare formata din PNL, USR-PLUS…

- ”Revocarea din funcția de prefect al municipiului București, ca și numirea dealtfel, sunt decizii politice, firești.Am acceptat acesta funcție in urma cu trei luni, cu multa buna-credința, intr-o perioada deosebit de complicata.Am avut un mandat scurt, dar plin de provocari dintre cele mai grele, carora…

- Prefectul Capitalei, Traian Berbeceanu, a anunțat ca daca rata de infectari in București ramane sub 3 la mia de locuitori, restaurantele, barurile, cinematrografele, teatrele și salile de jocuri de noroc se vor deschide sambata. Traian Berbeceanu a explicat ca rata de infectari, care miercuri a coborat…

- Controale intense și noi reguli privind prevenirea raspandirii covid, in marile magazine, piețele și saloanele din Capitala, in contextul in care atat marți, cat și miercuri au fost raportate cate 1.946 de cazuri noi de COVID-19. Prefectura Capitalei a anunțat ca vineri prefectul Traian Berbeceanu…

- Luand exemplul județului Argeș unde s-au interzis coșurile de mana in magazine pentru a limita contactul dintre cumparatori și raspandirea coronavirusului, Prefectura Capitalei ia in calcul o masura asemanatoare in București. Capitala inregistreaza un numar in creștere de cazuri de COVID-19, cu o incidența…

- Primarul Sectorului 2, Radu Mihai, a anunțat duminica pe pagina sa personala de Facebook ca Piața Obor din Capitala va ramane deschisa. Pe de alta parte, edilul a declarat ca „masurile implementate in ultimele zile au asigurat trasee de circulație mai libere și ordonate, pastrarea distanței și o siguranța…