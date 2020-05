Stiri pe aceeasi tema

- IPS Teodosie, arhiepiscopul Tomisului, a ajuns ierarhul cu cea mai mare vizibilitate, in ultimele luni, dintre prelații Bisericii Ortodoxe Romane. Cu mii de privitori online la slujbele savarșite in perioada starii de urgența, iar acum in cea a starii de alerta, ierarhul de la Constanța se bucura…

- Surse BOR au venit cu o explicație pentru decizia lui IPS Teodosie de a imparți Sfanta Lumina pentru a doua oara. Pare-se ca, IPS Teodosie s-ar pregati pentru a urca inca o treapta la conducerea Bisericii și ar urma sa devina patriarh.

- Arhiepiscopul Tomisului, IPS Teodosie, a oferit credinciosilor Lumina Invierii ca in noaptea de Pasti, afirmand ca nu a inventat el aceasta slujba, ci a oficiat-o asa cum scrie in carte. IPS Teodosie le-a transmis celor prezenti ca doreste sa simta ca au avut parte de Inviere.

- In bisericile și manastirile din Arhiepiscopia Tomisului se va oficia din nou slujba de Inviere, in aceasta noapte, de aceasta data cu public, lucru care nu a fost posibil de Paște, din cauza starii de urgența. Astfel, credincioșii au fost indemnați de catre Arhiepiscopul Tomisului sa vina ca sa primeasca…

- Arhiepiscopul Sucevei si Radautilor IPS Pimen este inmormantat, vineri, la Manastirea Sihastria Putnei, slujba fiind oficiata de Mitropolitul Teofan, IPS Teodosie si PS Damaschin Dorneanul, impreuna cu un sobor de preoti.La slujba, in mod neașteptat, a asistat și Nicolae, fostul principe al…

- IPS Teodosie cheama credincioșii sa le mai dea o data Lumina de Paște, susținand ca starea de urgența i-a impiedicat pe credincioși sa aiba parte de ceea ce doreau din partea Bisericii. Drept urmare, Arhiepiscopia Tomisului vrea sa țina slujba de Paște pe 26 mai și sa imparta Lumina exact ca in noaptea…

- Da, biserica stramoșeasca și puterea și-au dat mina, au semnat un acord și tocmai au premeditat o crima colectiva, scrie Liviu Antonesei in Jurnalul sau din celula și ograda . „Țineți minte aceste patru nume, patru cavaleri ai Apocalipsei – Daniel Ciobotea, Klaus Werner Iohannis, Ludovic Orban și Marcel…

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, a declarat ca atat președintele Klaus Iohannis, cat și premierul Ludovic Orban au fost de acord cu protocolul semnat cu Biserica Ortodoxa referitor la modul in care oamenii vor primi lumina in noaptea de Inviere, dar și la regulile de imparțire a Sfintelor Paști.Vela…