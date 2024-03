Stiri pe aceeasi tema

- Prețurile la Cluj au luat-o razna, mai ales pe piața chiriilor. In luna februarie 2024 prețurile medii solicitate pentru inchirierea garsonierelor și apartamentelor cu doua sau trei camere au ramas constante comparativ cu cele din luna anterioara, arata o analiza a platformei Storia. Insa, s-au inregistrat…

- Prețurile carburanților cresc de la o zi la alta, mai ales de cand au fost majorate accizele. In luna februarie, prețul mediu al unui litru de benzina a crescut cu aproape 6 procente, ceea ce inseamna ca un plin este mai scump cu aproximativ 20 de lei. Pentru un litru de motorina platim cu 5,1% mai…

- Modelele clasice produse sub numele de ARO sunt cautate de pasionați, tocmai de aceea ne place sa mai scanam din cand in cand piața și sa va prezentam modele interesante scoase la vanzare in Romania.De aceasta data am gasit un ARO 240 fabricat in anul 1977, despre care vanzatorul scrie in anunț ca a…

- Sculptorul Veaceslav Jiglițchi, cetațean de Onoare al Municipiului Chișinau, implinește astazi 54 de ani. Cu aceasta ocazie, Primaria Municipiului Chișinau i-a adresat maestrului „sincere felicitari, sanatate trainica și inspirație”.

- Primaria Municipiului Chișinau invita cetațenii sa calatoreasca cu Troleibuzul Turistic in perioada sarbatorilor de iarna. Excursiile tematice „Cunoaște orașul alaturi de Moș Craciun”, au ajuns la a III-a, ediție.

- Primaria Municipiului Chișinau va invita sa calatoriți cu Troleibuzul Turistic in perioada sarbatorilor de iarna. Excursiile tematice „Cunoaște orașul alaturi de Moș Gerila”, au ajuns la a III-a, ediție, transmite Noi.md. Programul calatoriilor este stabilit pentru zilele de 25, 30 decembrie 2023 și…

- Regia Transport Electric anunța despre lansarea celei de-a III-a ediție a proiectului „Cunoaște orașul alaturi de Moș Craciun”. Astfel, in zilele de 24, 25, 30 decembrie 2023 și in zilele de 7, 13 și 14 ianuarie 2024, troleibuzul turistic va circula incepind cu ora 10:00 pina la ora 16:00. {{575758}}„Traseul…

- La Chișinau a fost inaugurat Pomul de Craciun al țarii și Tirgul de Craciun. Primaria Municipiului Chișinau informeaza ca simbata, in capitala a fost dat startul sarbatorilor de iarna 2023-2024 și a fost deschis Tirgul de Craciun, amenajat in Piața Marii Adunari Naționale. Primarul General, Ion Ceban,…