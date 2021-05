Ce spune Borrell despre lista Rusiei privind țările ”neprietenoase” CHIȘINAU, 16 mai - Sputnik. Uniunea Europeana considera ca acțiunile Moscovei privind adoptarea unei liste de țari neprietenoase nu sunt justificate, a declarat șeful diplomației europene Josep Borrell. "Facem apel la Rusia sa revada aceasta decizie pentru a evita deteriorarea in continuare a relațiilor noastre, care și așa sunt intr-o stare tensionata. UE va continua sa-și coordoneze poziția cu partenerii", este menționat in declarația sa. "Facem apel la Rusia sa revada aceasta decizie pentru a evita deteriorarea in continuare a relațiilor noastre, care și așa sunt intr-o stare tensionata. UE va continua sa-și coordoneze poziția cu partenerii", este menționat in declarația sa. © Sputnik / Natalia SeliverstovaMoscova a aprobat lista țarilor ”neprietenoase” Rusiei – surpriza pentru RomaniaBorrell a subliniat ca Uniunea „exprima… Citeste articolul mai departe pe sputnik.md…

Sursa articol si foto: sputnik.md

Stiri pe aceeasi tema

- CHIȘINAU, 28 apr – Sputnik. Doi angajați ai ambasadei Lituaniei, trei ai Slovaciei, precum și cate un angajat al misiunilor diplomatice din Letonia și Estonia trebuie sa paraseasca Rusia in termen de o saptamana, a declarat Ministerul rus de Externe, informeaza RIA Novosti. © Photo : из личного архиваExpert,…

- CHIȘINAU, 26 apr – Sputinik. Viceministrul de Externe Serghei Reabkov i-a inmanat luni șefului interimar al misiunii diplomatice a SUA in Rusia, Bart Gorman, o nota cu privire la modificarea regulilor de deplasare pe teritoriul Federației Ruse pentru angajații ambasadei și a consulatelor americane,…

- CHIȘINAU, 20 apr – Sputnik. Fostul președinte american Donald Trump considera ca el și Vladimir Putin s-au simpatizat reciproc. "M-am ințeles foarte bine cu președintele Putin, eu l-am simpatizat pe el și el m-a simpatizat pe mine", a spus Trump intr-un interviu acordat postului Fox News, citat…

- CHIȘINAU, 8 apr – Sputnik. Moscova este pregatita pentru cele mai proaste scenarii de dezvoltare a relațiilor cu SUA, a declarat in fața jurnaliștilor purtatorul de cuvant al președintelui rus Dmitri Peskov, comentand astfel informațiile despre o posibila expulzare a diplomaților ruși, informeaza…

- BUCUREȘTI, 18 mart - Sputnik. Purtatorul de cuvant al Ministerului de Externe, Maria Zaharova, a vazut ambiții imperiale in planurile Marii Britanii de a dezvolta arme strategice. © Sputnik / Vladimir SergeevRusia și Uniunea Europeana: Sfarșitul relațiilor?"In general, totul este trist cu…

- In toata Europa, inclusiv in Republica Ceha, se atesta temperaturi extrem de scazute și zapada. Blocuri de gheața s-au format in orașul Bistrice nad Pernsteinj. Alpiniștii nu au ezitat sa profite de acest lucru: ce a ieșit din ideea lor - urmariți in galeria noastra foto. Fii la curent cu…