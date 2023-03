Stiri pe aceeasi tema

- Irina Fodor a oferit informații surprinzatoare despre relația cu Razvan Fodor și viața de familie. Prezentatoarea TV a dezvaluit care sunt reproșurile pe care i le face soțului sau, adesea, dupa 16 ani de cand sunt impreuna.

- Timp de 20 de ani, am fugit de singuratate cu viteza și tenacitate de atlet, victima a unei educații prin care mi s-a transmis ca femeia, pentru a fi „completa”, are nevoie de o jumatate. Astazi, pledez pentru acceptarea unei singuratați de care, recunosc, inca ma tem. „Pana cand nu vei fi tu bine cu…

- Alexia Eram și Mario Galațanu, alias Mario Fresh, sunt impreuna de 6 ani și nu evita sa vorbeasca deja despre o eventuala casatorie. Nu este un pas indepartat dar cei doi considera ca, dupa anii de conviețuit impreuna, legalizarea uniunii lor nu este chiar o prioritate. Mario are o relație speciala…

- In urma cu cinci luni, Aza Gabriela și Radu Maricuța s-au separat, iar, de curand, artista a vorbit despre o noua relație, dar și daca ar putea trece cu vederea infidelitatea in cuplu, moment in care a marturisit ca nu este genul de persoana geloasa, asta daca partenerul nu i-ar da motive.

- Betty Vișanescu și soțul ei, Catalin Vișanescu, au ajuns sa sarbatoreasca Valentine's Day cu o masa in oraș, fara sa-și propuna. Cand a realizat cum s-au așezat lucrurile, fiica lui Forin Salam le-a impartașit urmaritorilor ei din online cum petrec ea și soțul ei aceasta zi și a vrut sa afle ce fac…

- Carmen Tanase e una dintre cele mai cunoscute actrițe de la noi. De-a lungul carierei sale, ea a legat stranse prietenii cu colegii ei de breasla, dar nu și cu Marius Manole. La inceput „l-a dușmanit”, dupa cum a dezvaluit aceasta in podcastul lui Horia Brenciu de pe Youtube. Pana a ajuns cu adevarat…

- Dupa ce au surprins pe toata lumea cu faptul ca formeaza un cuplu, cele doua foste ispite de la Insula Iubirii sezonul 6 au sarbatorit un an de relație și s-au fotografiat intr-o ipostaza adorabila.