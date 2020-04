In lupta cu coronavirus sunt multe intrebari ramase fara raspuns – una dintre cele mai importante este: odata ce un pacient bolnav de COVID-19 se vindeca, va capata acesta imunitate la virus sau nu? Momentan, experții nu au raspuns la aceasta intrebare. „Daca ești imunizat inseamna ca ai dezvoltat un raspuns imun impotriva virusului”, a explicat profesorul de imunologie Eric Vivier. „Sistemele noastre imunitare iși aduc aminte, ceea ce in mod normal ajuta la prevenția infectarii cu același virus ulterior”. In cazul anumitor boli, cum este pojarul, infectarea cu virusul și vindecarea ulterioara…