Stiri pe aceeasi tema

- Viitoarea lege a salarizarii va pastra doar anumite sporuri, cele considerate „cu adevarat relevante”, potrivit unei propuneri a Ministerului Muncii. Raluca Turcan a detaliat ce astfel de sporuri „relevante” vor ramane in noua lege. Ministerul Muncii a propus, intr-un memorandum, schimbari majore in…

- Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene a avizat memorandumul privind legea salarizarii unitare, iar sporul de fonduri europene va fi reasezat pe principii de performanta individuala, afirma ministrul de resort, Cristian Ghinea. „MIPE a avizat memorandumul privind legea salarizarii bugetare.…

- Ministerul Muncii a solicitat ministerelor de linie sa vina cu propuneri pe domeniile pe care coordoneaza in cazul legii salarizarii, a declarat, miercuri, ministrul Muncii, Raluca Turcan, dupa sedinta de Guvern. "Legea salarizarii este in etapa in care am solicitat ministerelor de linie…

- Ministerul Muncii a propus miercuri, la finalul sedintei de Guvern, ca nivelul salariul minim brut pe economie sa fie de 2.300 de lei, iar daca va fi necesar sa fie acordate sporuri, acestea sa nu depaseasca 20% din nivelul salariului de baza, . „Am solicitat ministerelor de linie sa prezinte propria…

- Ministrul Muncii, Raluca Turcan, a anunțat, miercuri, principiile noii legi a salarizarii, la care se va lucra anul acesta, urmand ca ea sa fie adoptata din 2022. Unitatea in privința salariului in plata, care se va calcula pentru toate categoriile socio-profesionale. Salariile se vor raporta la nivelul…

- Ministrul Muncii, Raluca Turcan, a explicat miercuri, intr-o conferința de presa, care sunt principiile pentru noua lege a salarizarii care va fi prezentata in acest an. Citește și: Emanuel Ungureanu admite ca sunt tensiuni in coaliție și acuza PNL: 'Dorința de a reface in culise alianța cu…

- Raluca Turcan a anuntat ca Ministerul Muncii va veni cu un proiect de modificare a legii salarizarii care va contine cateva principii de baza si anume – cum se calculeaza salariile in plata, ce tipuri de sporuri pot fi eliminate, ce sporuri pot fi acordate in suma fixa si ce alte salarii mai…

- Premierul Florin Cițu a declarat astazi ca exclude o ordonanța de urgența pe modificarea Legii salarizarii: „Va trece prin Parlament”. Intrebat, marți, despre sporurile bugetarilor,...