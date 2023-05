Stiri pe aceeasi tema

- Deși nu s-ar fi așteptat nimeni sa fie un motiv intemeiat in spatele gestului aparent involuntar, se pare ca vedeta de la Hollywood alege, intenționat, sa mearga cu un pas in spatele lui Ben Affleck, atunci cand se țin de mana pe strada. Iata și de ce!

- Printre vedetele care au luat parte la evenimentul Met Gala s-a numarat și Jennifer Lopez. Cu toate ca ținuta artistei a atras toate privirie, se pare ca atat cei prezenți al eveniment, cat și cei acre au observat imaginile s-au intrebat de ce vedeta de la Hollywood a venit singura la eveniment. De…

- Detalii șocante ies la iveala despre simptomele pe care le-au avut persoanele care au luat un medicament celebru pentru diabet. Pacienții și-au administrat fara prescripție medicamentul, pentru a slabi. Mulți dintre ei au avut halucinații și chiar au visat ca se aflau in compania unor celebritați de…

- De cateva luni bune, Jennifer Lopez (53 de ani) și Ben Affleck (50 de ani) sunt in cautarea locuinței conjugale perfecte! Recent, diva și actorul au pus ochii pe o vila superba din cartierul rezidențial Bel Air, din Los Angeles. Presa americana susține ca cei doi au vizitat de mai multe ori aceasta…

- Jennifer Lopez l-a insoțit pe Ben Affleck la premiera noului sau film, AIR, in care actorul joaca, dar pe care l-a și regizat. Deși a fost practic hellip; in rol secundar la premiera, J Lo a atras, ca de obicei, toate privirile.

- Lady Gaga a facut spectacol la Oscarurile din acest an cu interpretarea ei emoționanta a „Hold My Hand” din „Top Gun: Maverick”. Inainte de a urca pe scena insa, superstarul a sarit in ajutorul unei persoane care parea sa aiba puțina nevoie de ajutor. Cum a reacționat Lady Gaga dupa ce un fotograf a…

- Dragoste pentru totdeauna! Ben Affleck și Jennifer Lopez au ales ca, in acest an, de Valentine's Day sa iși sarbatoreasca povestea de dragoste facandu-și tatuaje. Intr-o postare facuta de Ziua Indragostiților, diva a dezvaluit ca ea și soțul ei au tatuaje care se potrivesc tematic și care reprezinta…

- Reclamele de zeci de milioane din pauza Super Bowl – VIDEO In pauza finalei campionatului de fotbal american, Super Bowl, de duminica seara, au fost difuzate cele mai scumpe reclame. Companiile au platit zeci de milioane de dolari pentru ca spoturile lor, de cateva zeci de secunde, sa fie urmarite de…