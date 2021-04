Stiri pe aceeasi tema

- La Hancesti a fost deschisa o fabrica de producere a gumei de mestecat, unica de acest fel din Republica Moldova. Guma are gustul anilor '90, si are si abtibild-urile pe care le colectionam candva. Forta de munca e asigurata de 40 de femei-detinute de la Penitenciarul Rusca. Ele isi reduc astfel…

- Doua femei, mama și fiica, acuza ca sunt in pericol și ca sunt la un pas sa ajunga pe strazi din cauza unui conflict pe care il au cu proprietara apartamentului unde stau in chirie. Cele doua femei au declarat la Acces Direct ca proprietara locuinței le face viața un calvar.

- Pentagonul se implica in cercetarea privind producerea de energie ieftina și nepoluanta. Potrivit CNN, specialiștii armatei americane au testat deja cu succes un panou solar de marimea unei cutii de pizza in spațiu care colecteaza energie de la Soare și intr-o zi ar putea s-o transmita pe Pamant cu…

- Primul ministru japonez Yoshihide Suga a desemnat-o pe Tamayo Marukawa ministru al Jocurilor Olimpice, dupa ce Seiko Hashimoto, fosta ocupanta a acestui post, a devenit presedintele Comitetului de organizare Tokyo 2020, informeaza Comitetul Olimpic si Sportiv Roman. Tamayo Marukawa, ex-crainica de televiziune…

- Tudorel Andrei, președintele Institutului Național de Statistica, a anuntat ca in 2020, anul debutului pandemiei de coronavirus, Romania a inregistrat cu peste 36.000 de decese mai mult decat in 2019.Cele mai multe decese au fost in ultimele doua luni ale anului. Conform Hotnews, care citeaza INS, numarul…

- Constantin David „Flencea”, 79 de ani, fosta extrema a lui Dinamo din anii '60, a facut o incursiune fara ocolișuri prin cariera sa tumultuoasa, scoțand la suprafața amintiri presarate cu aburi de alcool și escapade nocturne.

- "Sezatoarea covoarelor", asa a fost intitulat atelierul de creatie in care mai multe femei au transformat zdrente in opere de arta. La sezatoare au fost noua participante care au crosetat covorase si elemente de decor pentru casa.