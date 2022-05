Ce se va întâmpla mâine la Moscova? Toată lumea așteaptă mutarea lui Putin La Moscova se fac ultimele repetiții pentru parada de 9 Mai, cand Rusia sarbatorește victoria impotriva Germaniei naziste in cel de-al Doilea Razboi Mondial. Anul acesta, insa, parada din Piața Roșie are o miza mai mare decat simpla fala militara. Ea trebuie sa trimita un mesaj puternic, in condițiile in care de doua luni Rusia se afla intr-un razboi care i-a pricinuit cele mai mari pierderi din ultimii 77 de ani. Mai mult, spre marea sa dezamagire, Kremlinul nu are nicio mare victorie de raportat in Ucraina. Avioane de vanatoare și bombardiere au rasunat pe cerul Moscovei inca de la inceputul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

