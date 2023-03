Stiri pe aceeasi tema

- Circle detine 3,3 miliarde de dolari din rezervele sale de 40 de miliarde de dolari in USDC la banca prabusita Silicon Valley Bank, a declarat compania intr-un tweet, vineri. Moneda a pierdut paritatea cu dolarul si a scazut pana la 0,88 pentru un dolar, sambata, potrivit CoinGecko. USDC si-a revenit…

- O autoritate de reglementare din California a inchis vineri Silicon Valley Bank si a numit Federal Deposit Insurance Corporation drept administrator, actionand rapid pentru a evita agravarea unei crize, potrivit unui comunicat al agentiei, transmite Reuters, potrivit news.ro. Bursele europene au scazut…

- Miliardarul Bill Ackman, administrator al unui fond de investitii, a promis sa doneze 3,25 milioane de dolari pentru a ajuta la cumpararea de ambulante pentru Ucraina, potrivit unui coleg investitor care a mentionat o conversatie cu acesta, informeaza luni Reuters.

- SEC(Comisia pentru Valori Mobiliare și Schimb din SUA) s-ar pregati sa ia masuri impotriva Paxos, o companie care emite un tip de criptomoneda numit stablecoin. Mișcarea va avea implicații majore pentru piața de 137 de miliarde de dolari, au declarat analiștii pentru CNBC. Monedele stabile sunt un tip…

- Aceasta este cea mai recenta ancheta asupra afacerilor istorice ale Airbus, dupa un acord record de inchidere a unei investigatiiu de coruptie, de 4 miliarde de dolari, convenit cu autoritatile franceze, britanice si americane in 2020 si un acord francez aferent de 14 milioane de dolari, de la sfarsitul…

- Departamentul de Servicii Financiare din New York (NYDFS) a declarat intr-o alerta pentru consumatori ca a ordonat companiei Paxos Trust sa inceteze sa emita Binance USD, invocand ”probleme nerezolvate” in supravegherea de catre Paxos a relatiei sale cu Binance. Un purtator de cuvant al NYDFS a declarat…

- Procurorii federali americani au confiscat in ianuarie active de aproape 700 de milioane de dolari de la fondatorul FTX, Sam Bankman-Fried, in mare parte sub forma de actiuni Robinhood, potrivit unui dosar al instantei de vineri, transmite Reuters, citat de news.ro. Fii la curent cu cele mai…

- BNR lanseaza astazi, in circuitul numismatic o moneda de aur și una de argint. Banca Nationala a Romaniei lanseaza in circuitul numismatic, incepand de miercuri, o moneda din aur cu tema 100 de ani de la nasterea lui Marin Preda si o moneda din argint cu tema 50 de ani de la aderarea Romaniei la Fondul…