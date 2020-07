Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul Chicu a ramas fara majoritate parlamentara miercuri, 17 iunie, dupa ce inca un deputat a parasit fractiunea PDM. Este vorba despre Efrosinia Gretu, care a decis sa adere la grupul parlamentar Pro Moldova, condus de Andrian Candu, despre care Igor Dodon si liderul PDM, Pavel Filip, spun ca este…

- CHIȘINAU, 9 iun - Sputnik. Un proiect de lege privind subvenționarea creditelor in marime de șase fonduri de salarizare pe intreprindere va fi propus spre aprobare in aceasta saptamana. Anunțul a fost facut de șeful statului dupa ședința comuna cu președintele Parlamentului Republicii Moldova, Zinaida…

- Partidul Democrat va vota legea ONG-urilor în lectura a 2-a, chiar daca președintele Igor Dodon atenționat recent formațiunea ca un astfel de gest ar putea duce la ruperea coaliției, informeaza cotidianul.md Declarații în acest sens au fost facute de catre președintele PD,…

- PodcasturiDiacov, despre voturile ”de aur” pentru a demite Guvernul și la cine se intoarce miliardul Deși discuțiile vizavi de o eventuala instabilitate politica sunt tot mai aprigi in ultima perioada, Dumitru Diacov se arata convins ca Guvernul condus se Ion Chicu va ramane, cel puțin, pana la alegerile…

- CHIȘINAU, 14 mai – Sputnik. Guvernul Chicu implinește astazi șase luni de activitate. Cu aceasta ocazie, președintele Republicii Moldova, Igor Dodon a adresat un mesaj de felicitare actualului Cabinet de Miniștri. Dodon considera ca executivul condus de Ion Chicu este unul destoinic, profesionist…

- Igor Dodon exclude faptul ca funcția de prim-ministru al Republicii Moldova ar putea reveni Partidului Democrat, dupa alegerile prezidențiale. Asta in contextul in care acordul de coaliție semnat de PD și PSRM prevede ca dupa scrutinul care ar urma sa aiba loc in toamna, democraților le va reveni conducerea…

