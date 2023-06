Ce se întâmplă în cazul unei implozii a unui submarin? De o saptamana incoace feed-urile de stiri ne-au fost dominate de drama celor 5 persoane aflate la bordul submarinului Titan, care a coborat in adancul Oceanului Atlantic. Cei de la bord doreau sa vada epava Titanicului de aproape si au sfarsit moarte din cauza unei implozii. In acest articol aflati ce presupune o implozie a unui submarin. O buna perioada de timp am crezut ca submarinul s-a pierdut in Ocean, motiv pentru care el a fost cautat intens, in incercarea de a ii salva pe 5 pasageri de la sufocare. Spre deosebire de o explozie, care implica o eliminare rapida de energie, o implozie implica… Citeste articolul mai departe pe connect.ro…

Sursa articol si foto: connect.ro

- Este alerta in apele Oceanului Atlantic! Echipe de salvatori din Statele Unite, Canada și Franța se afla intr-o cursa contracronometru in incercarea de a gasi submersibilul turistic Titan. Submarinul de 6,5 metri a disparut in timpul unei calatorii spre epava de 111 ani de pe fundul Oceanului, in cursul…

- Nave americane și canadiene, submarine, precum și avioane au fost mobilizate in mijlocul Oceanului Atlantic, pentru operațiunea de cautarea a submarinului disparut, duminica la pranz, cand ducea turiști spre epava Titanicului, scrie Washington Times. Potrivit firmei care deține submarinul, acesta avea…

