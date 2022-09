Noaptea cercetatorilor europeni are loc azi in 26 de țari, pentru a prezenta diversitatea cercetarii și inovarii europene și impactul acestora asupra vieții de zi cu zi a cetațenilor, anunța Comisia Europeana. Noaptea cercetatorilor europeni are loc in mai multe state membre ale UE și in țari asociate la programul Orizont Europa: Islanda, Moldova, Muntenegru, Serbia și Turcia. Evenimentul, care reunește peste un milion de vizitatori in fiecare an, in Europa și in afara acesteia, aduce oameni de știința mai aproape de publicul larg și stimuleaza interesul pentru cariere in cercetare, in special…