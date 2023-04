Stiri pe aceeasi tema

- Gospodinele sunt tot mai interesate de trucurile din bucatarie, care le ajuta sa elimine probleme la care nu reușeau sa le gaseasca o rezolvare. Ei bine, din acest motiv trebuie sa afli motivul pentru care trebuie neaparat sa lași ceapa zdrobita pe blatul din bucatarie.

- Nu mai știi cu ce sa elimini depunerile de carbonat de calciu din baie? Playtech Știri iți prezinta produsul de 6 lei din bucatarie care curața toate urmele de calcar de la duș. E trucul primaverii 2023, așa iți vei ușura munca. Cum trebuie sa procedezi pentru a transforma curațenia de primavara intr-o…

- Daca ai ramas fara amidon nu este nevoie sa mergi la supermarket sa cumperi, deoarece acesta poate fi inlocuit. Amidonul de porumb este o pudra care este utilizata pentru gatit, dar și pentru coacere. Iata care sunt inlocuitorii pe care te poți baza in bucatarie!

- Reprezentanții companiei au facut un anunț ce ii va bucura, cu siguranța, pe mulți dintre clienții lanțului de magazine. Kaufland reduce prețul aproape la jumatate pentru uleiul de gatit. De ce s-a luat decizia și ce se intampla acum in magazinele din Germania. Kaufland a anunțat ca reduce prețul aproape…

- Multe gospodine se confrunta cu problema chiuvetei infundate. Toate cauta de la cele mai inovatoare metode pana la cele mai scumpe produse cu ajutorul carora sa poata scapa de aceasta situație. Exista, totuși, un amestec format din doua ingrediente, cu ajutorul caruia poți rezolva rapid uleiul uzat…

- O practica comuna in gospodarii este aruncarea uleiului alimentar uzat la chiuveta. Dincolo de faptul ca acest lucru are efecte negative asupra mediului inconjurator, mirosul emanat și scurgerea lenta reprezinta doar cateva dintre efectele acestui obicei.

- Exista multe trucuri utile pe care le poți folosi atunci cand te ocupi de treburile casice. Tu știai ce se intampla daca pui sare in apa pentru mop? Iți prezentam o metoda pe care orice gospodina trebuie sa știe. Ce trebuie sa faci, pas cu pas.

- Pe internet circula o mulțime de trucuri gata sa le sara in ajutor gospodinelor care cauta soluții pentru locuința. Astfel, daca știm deja ce efect are sarea pusa in toaleta, ei bine aceasta aduce mari beneficii și in cazul chiuvetei. Ce se intampla daca pturnam sare in chiuveta.