Stiri pe aceeasi tema

- Liviu Ciobotariu, tehnicianul lui Sepsi, a comentat eșecul suferit de echipa sa pe terenul campioanei Farul, scor 1-2. Dupa un inceput solid de sezon, covasnenii au ajuns pe locul 9 in Superliga, Ciobi fiind intrebat la finalul meciului despre regresul din ultimele etape. Concluziile lui Liviu Ciobotariu…

- Marius Ștefanescu a avut o dedicație speciala dupa golul marcat in poarta campioanei: reușita a fost pentru logodnica lui, Ileana. Sepsi a restabilit egalitatea in duelul cu Farul in prelungirile primei reprize, iar golul covasnenilor a fost o „bijuterie” in toata regula. Autorul? Marius Ștefanescu,…

- Sepsi a restabilit egalitatea in duelul cu Farul in prelungirile primei reprize, iar golul covasnenilor a fost o „bijuterie” in toata regula. Autorul? Marius Ștefanescu, aflat la cea de-a doua reușita stagionala. Dominata de Farul in prima parte, formația lui Liviu Ciobotariu a izbutit egalarea in al…

- Fostul arbitru internațional Adrian Porumboiu (72 de ani) l-a criticat pe Mihai Stoica (58 de ani), managerul general al celor de la FCSB, pentru felul in care oficialul vicecampioanei a explicat faza din care bucureștenii au obținut penalty-ul din meciul cu Farul, de la Ovidiu, 1-0 pentru roș-albaștri.…

- Hagi și Ciobotariu sunt, maine, in fața unui important examen la nivel de club din Romania. Hagi a mai avut o astfel de experiența in trecut cu FCSB și Galatasaray, insa pentru echipa pe care o și patroneaza este o premiera. In ceea ce-l privește pe Ciobo

- Laszlo Dioszegi a recunoscut ca Sepsi n-a incheiat acest mercato și ca și-ar mai dori un fundaș central. Covasnenii l-au ochit pe Bogdan Țiru, insa deocamdata pretențiile pe care fostul stoper de la Farul le are sunt peste puterile clubului din Sfantu Gheorghe. „Noi i-am oferit un contract, bun din…

- Farul, Sepsi, CFR Cluj și FCSB ne vor reprezenta in aceasta seara in turul II al Conference League. Alberto Boțoghina ii va avea ca invitați, de la 20:30, pe Grigore Sichitiu și Geraldo Alves pentru analiza și prefațar partidelor de astazi. Urartu - Farul va deschide seara, de la ora 19:00. Marinarii…

- Farul - Voluntari, meci contand pentru etapa a 2-a din campionatul Romaniei, este programat, sambata, 22 iulie, de la ora 18:30, pe Stadionul Central din Ovidiu, si va fi transmis in direct de Digi Sport 1, Orange Sport 1 si Prima Sport 2.