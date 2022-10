Stiri pe aceeasi tema

- ANAF vinde doua masini apartinand fostului ministru Elena Udrea, respectiv un Mercedes vechi de 17 ani si un Fiat 500 de 10 ani, precum si mai multe terenuri situate in apropierea lacului Straulesti, arata documente analizate de Profit.ro, transmite News.ro. Desi masinile sunt destul de vechi, Fiscul…

- Dupa ce a aflat ca fostul polițist Cristian Cioaca se afla in permisie pentru a doua oara in trei luni, Elena Udrea a transmis un mesaj acid pe rețelele de socializare. Intre timp, cazul fostului ministru este in plina desfașurare. Aceasta va fi adusa la București pentru audieri, in curand.