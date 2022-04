Ce se întâmplă cu investițiile gigantului Bunge de la Nikolaev Porturile de la Marea Meagra și Marea Azov s-au numarat printre principalele ținte avute in vedere de armata rusa in razboiul din Ucraina, in contextul in care aproape tot comerțul cu cereale al ucrainenilor se derula prin aceste puncte strategice. Pe lista companiilor care au avut de suferit din cauza conflictului se afla și gigantul american Bunge, care a inaugurat in urma cu cațiva ani o investiție de circa 200 milioane dolari la Nikolaev, aflata in pericol acum. Oficiali ai companiei au declarat ca instalațiile din portul Nikolaev au suferit „oarecare daune” in timpul luptelor din data de… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Dupa atatea zile de razboi in Ucraina, zonele din apropierea capitalei Kiev au fost parasite de forțele rusești, care par insa sa se regrupeze spre sud-estul țarii, dupa cum indica la unison presa internaționala. In vreme ce fortele ucrainene se retrag din nord si din imprejurimile Kievului, „analistii…

- Fortele navale ruse continua blocada coastei ucrainene a Marii Negre si a Marii Azov, impiedicand autoritatile de la Kiev sa se reaprovizioneze pe mare, au anuntat duminica serviciile de informatii britanice, informeaza Reuters. Rusia are in continuare capacitatea de a incerca o debarcare, dar o astfel…

- O racheta ruseasca a lovit marti cladirea Administratiei Regionale din orasul-port Nikolaev, aflat in sudul Ucrainei, iar 11 persoane au fost prinse sub daramaturi, a anuntat guvernatorul Vitali Kim. In urma incidentului, cel putin 7 oameni au fost ucisi, iar 20 au fost raniti. Intr-o fotografie facuta…

- Rusia acumuleaza resurse pentru a incercui orasul Dnipro (centru) in incercarea de a priva Ucraina de accesul la Marea Neagra si Marea Azov, a declarat Oleksii Danilov, secretarul Consiliului National de Securitate si Aparare al Ucrainei, intr-o postare pe Facebook, potrivit CNN.

- Ungaria interzice cu efect imediat toate exporturile de cereale din cauza cresterii preturilor in urma invaziei ruse in Ucraina, a anuntat vineri ministrul agriculturii, Istvan Nagy, transmite Reuters, potrivit Agerpres. Decretul guvernamental de interdictie urmeaza sa fie publicat in cursul zilei,…

- Ministrul de externe rus Serghei Lavrov a declarat miercuri ca Moscova ramane decisa sa obtina demilitarizarea Ucrainei si ca ar trebui sa existe o lista precisa cu arme care sa nu poata fi desfasurate niciodata pe teritoriul ucrainean, transmite Reuters. „Trebuie identificate tipuri specifice de arme…

- Martori din Harkov, citati de Reuters, au auzit o serie de explozii la scurt timp dupa ce Rusia a anuntat declansarea unei operatiuni militare in Ucraina.Potrivit AFP, explozii puternice au fost auzite joi la Kiev, Odesa, port la Marea Neagra, in sudul Ucrainei, si in estul tarii. In capitala, cel putin…

- Centrele militare ucrainene de comanda din orasele Kiev si Harkov au fost atacate cu rachete, a relatat site-ul de stiri Ukrainska Pravda, care a citat joi o oficialitate din cadrul Ministerului de Interne ucrainean, potrivit Reuters. Martori din Harkov, citati de Reuters, au auzit o serie de explozii…