- Evaluarea psihosomatica a copiilor va fi inlocuita cu o declaratie pe proprie raspundere a parintilor sau tutorilor legali si o fisa completata de gradinita pe care au frecventat-o. Citește și: Cum se incheie mediile elevilor in acest an scolar. Ministerul Educatiei a aprobat situatiile pentru…

- Directorii au primit noi precizari cu privire la ce le ramane de facut pana la incheierea anului scolar. Continua predarea online, insa profesorii vor tine cont, la incheierea mediilor pentru semestrul al doilea, de situatia speciala.

- Ziarul Unirea Ministerul Educației: Inscrierile la gradinița și la clasa pregatitoare vor fi realizate online. Cum se va face evaluarea psihosomatica Inscrierile la gradinița și la clasa pregatitoare pot fi realizate online, dupa un calendar pe care Ministerul Educației il va anunța. Evaluarea psihosomatica…

- Ministerul Educației și Cercetarii (MEC) a anunțat intr-un comunicat de presa, masurile luate cu privire la inscrierile la clasa pregatitoare și la gradinița, pentru anul școlar 2020-202, și evaluarea psihosomatica a copiilor pentru care este necesara aceasta procedura. Pe langa masurile privind incheierea…

- Anunțurile zilei in educație: 1.Programele de examene reduse, fara materia din semestrul al doilea. 2.Anularea evaluarilor la clasele a II-a, Post-ul Sorin Ion, anunț important pentru elevi și profesori! Ce se intampla cu Evaluarea naționala și Bacalaureatul apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Anul școlar nu va fi inghețat/ Bacalaureat și Evaluare naționala fara materie din semestrul al doilea in Social / on 07/04/2020 at 14:07 / Probele pentru examenul de Bacalaureat și Evaluarea naționala ar putea fi organizate in luna iulie și nu vor conține materie din semestrul al doilea, a declarat,…

- Anul școlar nu va fi inghețat, a anunțat Monica Anisie, ministrul Educației in urma cu puțin timp. Probele scrise ale evaluarii naționale și bacalaureatului ar putea fi organizate in iulie, iar subiectele nu vor cuprinde programa aferenta semestrului al doilea, a mai precizat ministrul Educației. Data…

- Probele scrise ale evaluarii naționale și bacalaureatului ar putea fi organizate in iulie, iar subiectele nu va cuprinde programa aferenta semestrului al doilea, a anunțat ministrul Educației, Monica Anisie. Data depinde insa de evoluția pandemiei de coronavirus in Romania, a adaugat ea. Data reluarii…