Stiri pe aceeasi tema

- Anunțul facut de RAR! Fiecare cetațean al Romaniei, incepand cu varsta de 14 ani, are o carte de identitate valabila, emisa de autoritați. Același lucru, pastrand proporțiile, daca nu știați, este valabil și pentru autoturismul, proprietate personala. La nivelul RAR exista de ceva vreme departamentul…

- Guvernul Ungariei a decretat stare de urgenta si a aprobat un plan de masuri care cuprinde sapte puncte. Ca parte a acestor masuri, de la 1 august, guvernul va asigura tarifele reduse pentru gaze naturale si curent electric livrate populatiei doar pana la nivelul unui consum mediu – a anuntat, miercuri,…

- Apel umanitar: Un tanar de numai 26 de ani, din județul Alba, diagnosticat recent cu leucemie, are nevoie urgenta de sange Apel umanitar: Un tanar de numai 26 de ani, din județul Alba, diagnosticat recent cu leucemie, are nevoie urgenta de sange Un tanar din județul Alba, care a fost recent diagnosticat…

- Intalnire cu scantei in aeroport! Doua super-vedete de la noi din țara și-au dat intalnire in toaleta aeroportului. S-au vazut, s-au placut, au fost atrași unul de celalalt și au decis sa nu mai stea prea mult pe ganduri și sa iși consume atracția surprinzator de mare chiar in toaleta aeroportului.…

- Vechii greci spuneau ca aroganța este un monstru pentru ca ea nu are simțuri, ci numai limba ascuțita și un deget aratator. Cam așa arata o eticheta eternului și intangibilului șef al Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), Raed Arafat. Tot timpul este agitat și niciodata nu da socoteala,…

- Au trecut 15 ani de cand Dan Bordeianu a renunțat sa mai joace in telenovele, iar apoi și-a continuat cariera pe scena teatrului. Fostul iubit al Adelei Popescu a marturisit ca nu și-a dorit sa fie actor. Dan Bordeianu a intrat in atenția publicului și a devenit extrem de indragit de fani, dupa ce a…

- Mioara Roman a ajuns din nou pe mana medicilor! Femeia in varsta de 82 de ani a fost internata de urgența. Anunțul a fost facut chiar de fiica cea mica. Vedeta a ingrijorat pe toata lumea cu vestea grea oferita pe rețelele de socializare. Mama fostei prezentatoare de TV nu se simțea deloc bine, iar…