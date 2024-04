Stiri pe aceeasi tema

- Giedo Van der Garde (38 de ani), fost pilot Caterham, l-a facut praf pe Fernando Alonso (Aston Martin) pentru accidentul pe care i l-a cauzat lui George Russell in ultimul tur al cursei Marelui Premiu de Formula 1 de la Melbourne (Australia). Fernando Alonso a terminat pe locul 6 in MP al Australiei,…

- Cursa a avut loc pe circuitul Albert Park din Melbourne, in fața a peste 130.000 de spectatori, iar Sainz a profitat de abandonul titraților piloți, Max Verstappen și Lewis Hamilton, obținind victoria. Spaniolul i-a devansat pe monegascul Charles Leclerc și pe britanicul Lando Norris, care au completat…

- Spaniolul Fernando Alonso (Aston Martin) și britanicul George Russell (Mercedes) vor fi audiați dupa Marele Premiu de Formula 1 de la Melbourne (Australia). In ultimul tur al cursei, George Russell a lovit violent parapetul și și-a distrus mașina, care a ramas in mijlocul circuitului, și a provocat…

- Un accident de proporții a avut loc in timpul sesiunii de antrenamente din Formula 1. Pilotul Alexander Albon și-a distrus monopostul in prima sesiune de pe circuitul de la Melbourne, iar incidentul a determinat afișarea steagului roșu, semnalizand oprirea sesiunii. In timpul primei sesiuni de antrenamente,…

- Pilotul thailandez Alexander Albon, victima unui accident in prima sesiune de antrenamente libere din cadrul Marelui Premiu de Formula 1 al Australiei, va putea concura in cursa de duminica la bordul monopostului coechipierului sau, americanul Logan Sargeant, a anuntat vineri echipa Williams, citata…

- Pilotul britanic Lando Norris (McLaren) a fost cel mai rapid in prima sesiune de antrenamente libere din cadrul Marelui Premiu de Formula 1 al Australiei, desfasurata vineri, devansandu-l pe liderul Campionatului Mondial, olandezul Max Verstappen (Red Bull), potrivit Agerpres. Norris a parcurs cel…

- Laptele are multiple beneficii pentru sanatate. El conține nutrienți, proteine vegetale, minerale cum e calciul, precum și vitaminele A, B2, B12 și D. . Afla de la nutriționiști ce se intampla in organism daca bei lapte zilnic. Laptele este și o soluție mai buna decat alte lichide, daca vrei sa reduci…

- Imaginea in care Ibrahim Ibru apare alaturi de fiicele lui Pepe și ale Ralucai Pastrama, fosta soție a celor doi, a luat pe toata lumea prin surprindere. Chiar daca a divorțat de mama baiatului sau, de Raluca, cea care i-a fost soție și lui Pepe, Ibrahim a mers astazi in vizita la casa artistului.In…