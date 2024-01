Incepand cu data de 1 ianuarie 2024, angajatorii au obligația de a majora salariile angajaților platiți cu salariul minim mai mult de 24 de luni, atat pentru contractele cu norma intreaga, cat și pentru cele cu timp parțial, anunța Inspecția Muncii (ITM). In Romania, la acest moment, exista 406.293 de angajați incadrați cu salariul minim de peste doi ani. Iata ce prevede obligația introdusa in Codul Muncii in anul 2021, odata cu intrarea in vigoare a O.U.G. nr.142/2021: „(2^1) Incepand cu data de 1 ianuarie 2022, salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata stabilit in conditiile alin.…