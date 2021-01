Stiri pe aceeasi tema

- „Eu am spus ce am avut de spus intr-un interviu care a creat mare valva. Eu am vrut sa fie un interviu analiza, nu un interviu atac, dar scos din el doar ca liderul partidului… s-a spus ca ar trebui sa plece. Eu am spus: ar fi trebuit dupa alegerile pierdute, acum e tardiv, acum ne pregatim de congres.…

- Nicoleta Dumitrescu Ajunși acolo unde au planuit, liberalilor pare ca nu le mai ajunge puterea dobandita și cu susținerea puternica venita dinspre dealul Cotrocenilor. Ca și la alte partide, taberele au inceput sa se agite, unele dintre acestea cerand, evident, capul liderului. Scanteia razvratirii…

- Ludovic Orban a declarat marti, intr-o conferinta de presa, ca pana la urmatorul congres el ramane presedintele PNL. Afirmatia vine in contextul in care jurnalistii l-au intrebat daca va demisiona in urma criticilor venite din partea prim-vicepresedintelui Rares Bogdan si a secretarului general al PNL,…

- Senatorul Daniel Fenechiu face, in emisiunea Adriana Nedelea LA FIX , primele declarații despre conflictul din partid și cererile unora dintre liderii liberali ca Ludovic Orban sa plece din fruntea PNL, la o luna dupa alegerile parlamentare, pierdute in fața PSD. Rareș Bogdan a fost cel care a dat startul…

- Rareș Bogdan, prim-vicepreședintele PNL, ii cere demisia președintelui PNL, Ludovic Orban. El este de parere ca Orban nu trebuia sa demisioneze din funcția de premier, ci din cea de președinte de partid. „Regret ca a doua zi dimineața, dupa alegerile parlamentare, nu am ieșit cu Robert Sighiartau,…

- La ieșirea de la negocierile de sambata seara, Ludovic Orban a declarat ca a respectat mandatul Biroului Politic National (BPN), „intru totul” si ca este convins ca toti parlamentarii liberali vor respecta deciziile partidului. Președintele PNL a raspuns intrebarilor jurnaliștilor despre tensiunile…

- PNL, USR PLUS și UDMR incep sambata negocierile pentru formarea unei coaliții de guvernare care sa agreeze un program comun de guvernare și sa-și imparta funcțiile din Guvern și din Parlament. Liberalii vor avea trei echipe de negociere, centrul de greutate fiind pe funcțiile guvernamentale (ministere,…

- Liderul PNL, Ludovic Orban, ar putea primi funcția de președinte al Camerei Deputaților, dupa ce a demisionat de la șefia Guvernului, au declarat pentru HotNews.ro din partid. Funcția i-ar fi fost propusa de președintele Klaus Iohannis, în discuțiile de luni de la Cotroceni.Orban - primul…