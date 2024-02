Stiri pe aceeasi tema

- Mulți enoriași nu știu ca preoților le este interzis sa ceara bani pentru inmormantari sau casatorii. Cei care o fac pot fi reclamați și risca sa ramana chiar fara parohie. Slujitorii Domnului pot primi doar ajutoare financiare oferite de bunavoie de catre credincioși.

- Sancțiuni mai mari pentru profesorii care fac meditații cu propriii elevi și declara in scris contrariul. Interdicția de a mai preda a crescut la 7 ani, dar risca și inchisoare pentru fals in declarații. Asta prevede un ordin al ministrului Educației, care intra in vigoare de la 1 februarie. Un profesor…

- Ce sancțiuni risca șoferii daca sunt prinși la volan fara acte in original. Pot primi amenzi de pana la 1.320 de lei Ce sancțiuni risca șoferii daca sunt prinși la volan fara acte in original. Atunci cand sunt opriți in trafic de polițiști, șoferii sunt obligați sa aiba asupra lor mai multe documente…

- Șoferii care circula cu autoturismul acoperit de zapada risca sa primeasca sancțiuni aspre de la polițiști. Amenzile pot sa ajunga la suma de 430 de lei, pentru ca se considera ca bucațile de zapada pot sa se desprinda de pe plafon sau luneta, constituind un pericol pentru participanții la trafic. Valoarea…

- Au fost anunțate sancțiuni grave pentru profesorii din Romania, care harțuiesc elevi pentru a obține anumite favoruri. Ei risca pedeapsa cu inchisoarea, conform ultimei decizii a Guvernului. Aceștia ar putea petrece ani intregi in spatele gratiilor. Regula se aplica și in cazul invațamantului universitar.

- Facturarea electronica devine obligatorie pentru toate persoanele taxabile de la 1 ianuarie. Ce sanctiuni risca cei ce nu se conformeaza reglementarilor UE Romania va aplica sistemul RO e-Factura generalizat, de la 1 ianuarie 2024, pentru toate tranzacțiile realizate intre firmele (persoane impozabile)…

- Potrivit unei recente propuneri legislative depuse la Senat, medicii care vor face presiuni asupra pacienților de a se adresa spitalelor private ar putea fi sancționați, mergand pana la interdicția de a mai profesa. Propunerea legislativa vizeaza personalul medical din sistemul de sanatate publica.…

- Fenomenul fotovoltaicelor ia amploare și risca sa se transforme intr-un colos cu picioare de lut. Sunt aproape 100 de mii de romani care iși produc energie cu ajutorul soarelui, numai ca rețeaua de electricitate naționala, veche de 60 de ani, nu-i poate susține. Pentru a gestiona situația, autoritațile…