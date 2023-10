Ce salariu are un barman în București. Ce oferte sunt pe piață Ce salariu are un barman in București. Ce oferte sunt pe piața. Oferte surprinzatoare la București pentru post-ul de barman. Conform anunțurilor de pe site-urile de angajare, exista și posturi unde poate fi caștigat un salariu de pana la 4.000 de lei pe luna la care se adauga cazarea, dar și bonusurile. Un ajutor de barman pe de alta parte ajunge sa caștige chiar și 3.000 de lei lunar in București, potrivit unui anunț de recrutare, arata ecomoica.net. Ce salariu are un barman in București. Ce oferte sunt pe piața Angajatorul ofera candidatilor selectati un procent din vanzarile restaurantului… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

